В Минтрансе Башкирии рассказали о том, как будет развиваться дорожная отрасль в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минтрансе Башкирии поделились успехами за 2022 год и планами в развитии дорожной отрасли в 2023 году. Так, в минувшем году в республике было реконструировано и построено более 33 километров автодорог местного и федерального значения, а также 8 мостов и путепроводов. Кроме того, были отремонтированы более тысячи км дорог и 16 мостов. На все строительные и ремонтные работы было выделено более 42 млрд рублей. В Уфимском, Дуванском, Белорецком и Туймазинском районах на неосвещенных участках дорог поставили фонари, а также были организованы подъезды к 74 СНТ.

По данным Минтранса, в 2023 году планируется завершить строительство Восточного выезда в Уфе – все работы идут строго по графику, а строители трудятся круглосуточно. Также в планах отремонтировать 62 км дорог и 5 мостов, а также завершить ремонт автомобильной дороги Сибай-Акъяр.