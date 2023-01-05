Рак не щадит никого: в Башкирии простились с молодой женщиной, которой собирали деньги на операцию

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В деревне Турсугали Аургазинского района простились с 28-летней Лианой В., которую всей республикой спасали от грозного заболевания – рака кишечника. Первой о печальной истории молодой женщины поведали волонтеры АНО «Радуга добра», сообщив, что болезнь зашла очень далеко, а метастазы распространились по организму. Поскольку химиотерапия не давала результатов, требовалась срочная операция, поэтому волонтеры объявили сбор средств. К сожалению, за день до Нового года Лиана В. скончалась.

- После лечения были положительные результаты, она очень радовалась, будто полностью поправилась. Но на последнем ПЭТ ей стало плохо. Была без сил и четыре дня ничего не ела. Лиана верила в чудо, но чуда так и не случилось. Рак не щадит никого, - рассказали близкие девушки в соцсетях.

Простились с молодой женщиной 2 января в ее родной деревне Турсугали.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Лианы В.