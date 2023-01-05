В Уфе спасатели пришли на помощь к трем подросткам, застрявшим на горе рядом с памятником Салавату Юлаеву

Фото: УГЗ по г. Уфе

В Уфе спасатели пришли на помощь к трем подросткам, застрявшим на склоне горы рядом с памятником Салавату Юлаеву. Как рассказали в Управлении гражданской защиты, подростки в возрасте от 13 до 17 лет приехали погостить в столицу из Благовещенска. Гуляя возле памятника, они заметили внизу каток на набережной, и решили туда спуститься прямо по каменистому склону. Вот только на середине пути ребята поняли, что не могут двигаться дальше, и обратились за помощью к спасателям.

- Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали трех юных гостей столицы. В медицинской помощи они не нуждались, - добавили в УГЗ по Уфе.