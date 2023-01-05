Полиция задержала вандала, разрушившего резиденцию Деда Мороза в Башкирии

Задержать вандала помогла служебная овчарка Эли. Фото: МВД РБ

В Стерлитамаке полицейские задержали вандала, который в ночь на 3 января разрушил резиденцию Деда Мороза на улице Радищева. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, изучив записи с видеокамер, правоохранители увидели, как мужчина оторвал кусок вывески с юрты и скатился на нем с ледяной горки. А задержать злоумышленника помогла служебная собака Эли.

- Сделав круг у юрты Деда Мороза, овчарка взяла след и, пробежав около 50 метров, остановилась у подъезда одного из ближайших домов. Затем она уверенно вывела полицейских к двери предполагаемого вандала, - рассказали в ведомстве.

Дверь полицейским открыл пьяный мужчина, а в одной из комнат стражи порядка нашли и оторванный кусок баннера. Как признался 43-летний ранее судимый горожанин, в ту ночь он был сильно пьян и хотел покататься на горке, а из вывески решил соорудить себе ледянку.

Ближайшие трое суток житель Стерлитамака проведет под административным арестом.

- Также сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении горожанина, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.