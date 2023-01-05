Виновата Niva: полицейские выяснили причины смертельного ДТП с Lada и Geely Emgrand в Башкирии

Фото: ГИБДД РБ

Полицейские выяснили причины и обстоятельства ДТП в Туймазинском районе, где столкнулись Lada Priora и Geely Emgrand и пострадали трое человек. Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, аварию спровоцировал третий автомобиль – Niva, за рулем которой находился 59-летний мужчина. Он проигнорировал требование уступить дорогу при выезде с прилегающей территории, а когда случилась авария, просто поспешил скрыться с места происшествия. Впрочем, его быстро разыскали дорожные полицейские, а машину поместили на спецстоянку.

- Назначены ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии, - уточнили в ведомстве.

Напомним, авария произошла во 2 часу дня 4 января на 13 километре автодороги Октябрьский-Туймазы, где лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Geely Emgrand. Прибывшие медики забрали в больницу 23-летнего водителя Lada, но спустя несколько часов молодой мужчина скончался от полученных травм в реанимации. 44-летний водитель Geely и его 43-летняя пассажирка также сейчас находятся в больнице.