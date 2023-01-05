Под Уфой пропала 16-летняя Татьяна Фаркова

Школьница уже не в первый раз уходит из дома. Фото: соцсети

В Башкирии разыскивают 16-летнюю жительницу поселка Булгаково Татьяну Фаркову. Школьница ушла из дома еще 30 декабря, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Сейчас к поискам несовершеннолетней подключились волонтеры «БашРегионСпаса» и полицейские.

Напомним, что школьница не впервые уходит из дома. В июле прошлого года девочка также пропала, никого не предупредив. Тогда к поискам школьницы подключились и следователи, но подросток объявилась спустя почти 3 недели.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза.

Была одета: зеленая куртка с капюшоном, черно-коричневая футболка, черные лосины, коричневая шапка, коричневые ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, просьба немедленно сообщить волонтерам по номеру 8(937)3-102-112 или в полицию.