В Уфе 12-летний школьник получил травмы, скатившись на тюбинге с необорудованной горки

Фото: УГЗ по г. Уфе

В Уфе 12-летний школьник получил травмы, скатившись на тюбинге с несанкционированной горки. ЧП произошло в этнопарке «Ватан». Как сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе, мальчик пришел отдыхать сюда вместе с родителями. Скатившись со склона, ребенок сильно ушибся, на скорой его доставили в больницу.

- По периметру расположены информационные аншлаги, сообщающие об опасности катания. После инцидента на данном участке дополнительно установили ограждение, - добавили в ведомстве.

Спасатели отмечают опасность катания на несанкционированных горках, потому что это чревато получением серьезных травм – можно врезаться в дерево, провалиться под лед или же попасть под колеса автомобилей.