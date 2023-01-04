Хабиров хочет обустроить новый туристический объект в Красноусольском

Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии появится новый туристический объект на месте старого завода в Красноусольском.

4 января глава Башкирии посетил Гафурийский район республики. Радий Хабиров также побывал на месте, где находится часть разрушенного стеклоплавильного завода.

Руководитель республики признался, что завод нельзя восстановить, однако некоторые его корпуса можно использовать в туристических целях. Хабиров считает, что здесь можно обустроить кластер, похожий на территорию бывшего медеплавильного завода в Воскресенске. Развитием объекта будет заниматься Институт развития городов Башкортостана.

Такие заводы - достояние нашего народ, - заявил Хабиров в соцсетях.