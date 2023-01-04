В Белорецке простились с двумя погибшими в СВО бойцами

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В Белорецке простились с погибшими участниками СВО Альбертом Билаловым и Евгением Ильичевым.

О гибели и похоронах двух солдат рассказал глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта. По данным главы муниципалитета, Альберту Билалову был 41 год. Он вел активный образ жизни – любил рыбалку и лес, а свободное время проводил с детьми. После начала частичной мобилизации Альберт сам принял решение об участие в СВО.

Евгению Ильичеву было 32 года. Он отучился в белорецкой школе №21, а затем в местном училище. По словам родных, Евгений всегда был добрым и отзывчивым человеком. В октябре 2022 года он заключил контракт и отправился в зону проведения СВО.