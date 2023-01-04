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НовостиОбщество4 января 2023 14:08

«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» в первом матче 2023 года

Голами отличились Науменков и Хмелевский
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

4 января «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Эта игра была уфимской командой первой в этом году. Соперник приехал в Уфу из подмосковного Ярославля.

Гости открыли счет под конец первого периода – шайбу забили в большинстве. «Салават Юлаев» ответил двумя шайбами. Первую Науменков забил под занавес второго периода, а его успех закрепил Хмелевский на седьмой минуте финального игрового отрезка. Примечательно, что все шайбы «Салават Юлаев» забил в большинстве – в конце прошлого года команду ругали за нерезультативную игру в неравном составе.

Следующая домашняя игра «Салавата Юлаева» состоится 6 января. Противник – питерский СКА.