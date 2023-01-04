«Братан, вставай, я прошу»: молодой парень из Башкирии сел за руль и погубил пешехода

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 1 января в Иглино.

Напомним, что тогда 18-летний парень сел за руль Lada Granta в Иглино, и сбил трех пешеходов. Его ровесник из Уфы скончался на месте, а еще два человека получили серьезные травмы.

Позже в сети появилось видео, которые сняли сразу после аварии. На нем парень, находившийся в Lada Granta, нецензурно выражается и заявляет, что они сбили человека. Мы не публикуем его из-за обилия брани и жестоких кадров с пострадавшими и погибшим.

- Вставай, братан. Все нормально, я тебя просто прошу, - обращается автор видео к кому-то из сбитых пешеходов.

По предварительным данным ГИБДД, молодой человек за рулем Lada Granta был трезв, но не имел водительского удостоверения. Автоинспекторам он рассказал, что разогнался до 40 километров в час, а потом машину занесло.