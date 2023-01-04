5 января в Башкирии сохранится снежная погода

По данным Башгидромета, 5 января в Башкирии сохранится теплая и снежная погода.

Вот уже четыре дня в Башкирии идет снег. Из-за этого возникают проблемы с уборкой городских улиц, а властям приходится в целях безопасности частично перекрывать участки трасс.

5 января, ситуация с погодой, судя по всему, меняться не будет. Ожидается снег, а в южных районах он может усилиться. Ночью температура воздуха в республике опустится до -21 (при прояснениях дол -26), а днем потеплеет до -16. В южных районах будет чуть теплее.

В Уфе обильного снегопада не ожидается, но будет пасмурно. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -11 до -15 градусов. Вечером и ночью возможны небольшие осадки.