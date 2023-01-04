В Башкирии три человека пострадали при столкновении Lada и Geely Emgrand

Фото: ГИБДД Башкирии

Днем 4 января в Башкирии в ДТП с Lada Priora и Geely Emgrand пострадали три человека.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла днем 4 января на 13 километре трассы Октябрьский-Туймазы. Известно, что на дороге, по неизвестным пока причинам, столкнулись Lada Priora и Geely Emgrand, которые двигались в противоположном направлении.

Медицинская помощь потребовалась 24-летнему водителю Lada, 43-летней пассажирке и 44-летнему водителю китайской иномарки. Сейчас все пострадавшие находятся в Туймазинской ЦРБ. На месте ДТП работает оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Госкомитете Башкирии по ЧС добавили, что участников аварии пришлось доставать из искореженных автомобилей при помощи специнструмента.