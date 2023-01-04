В Башкирии в сгоревшей сторожке СНТ нашли труп мужчины

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии сторож СНТ погиб при пожаре в частном доме.

По данным МЧС Башкирии, сообщение о пожаре в СНТ «Химик» в Кармаскалинском районе республики поступило утром 4 января. Выяснилось, что возгорание произошло в небольшом домике сторожа садового товарищества. Во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело 49-летнего мужчины, который жил в сторожке.

Сейчас эксперты устанавливают причины пожара. Уже известно, что домик отапливался печкой. Также в нем не было пожарного извещателя. В МЧС Башкирии настоятельно просят жителей региона ответственно относиться к отопительным приборам и следить за их состоянием. Оповестить громким звуком о начавшемся в доме возгорании может небольшой прибор - пожарный извещатель.