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НовостиПроисшествия4 января 2023 9:06

В Башкирии в сгоревшей сторожке СНТ нашли труп мужчины

Пожар произошел в Кармаскалинском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии сторож СНТ погиб при пожаре в частном доме.

По данным МЧС Башкирии, сообщение о пожаре в СНТ «Химик» в Кармаскалинском районе республики поступило утром 4 января. Выяснилось, что возгорание произошло в небольшом домике сторожа садового товарищества. Во время тушения пожара сотрудники МЧС нашли тело 49-летнего мужчины, который жил в сторожке.

Сейчас эксперты устанавливают причины пожара. Уже известно, что домик отапливался печкой. Также в нем не было пожарного извещателя. В МЧС Башкирии настоятельно просят жителей региона ответственно относиться к отопительным приборам и следить за их состоянием. Оповестить громким звуком о начавшемся в доме возгорании может небольшой прибор - пожарный извещатель.