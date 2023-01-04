Автобус из Уфы с 13 пассажирами перевернулся в Оренбургской области

В Оренбургской области перевернулся автобус из Уфы, в котором перевозили 13 пассажиров.

В МЧС по Оренбургской области сообщили, что ДТП произошло вечером 3 января на 56 километре трассы Сара-Самарское. Известно, что автобус, выехавший из Уфы, примерно в 8 вечера съехал в кювет, а затем перевернулся.

Вместе со спасателями на место происшествия прибыл школьный автобус, который забрал пассажиров перевернувшегося автомобиля и довез их до пункта временного размещения в соседнем поселке. Уже через 2 часа после аваирии все пассажиры находились в тепле.

К счастью, погибших или пострадавших в ДТП с автобусом в Оренбургской области нет.