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НовостиОбщество4 января 2023 6:25

В Башкирии из-за непогоды на трассы направили новые экипажи ДПС

Они заступили на службу утром 4 января
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии из-за непогоды на дороги направили 37 дополнительных экипажей ДПС.

С начала года в республике стоит снежная погода, которая усложняет жизнь как пешеходам, так и автомобилистам. По данным главного автоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, за первые три дня 2023 года на дорогах региона погибли четыре человека и более десяти получили травмы.

Из-за этого в ГИБДД Башкирии решили направить на дороги республики дополнительные экипажи ДПС. Они будут работать как на региональных, так и на федеральных трассах. Например, на дорогах Самара-Уфа-Челябинск и Уфа-Инзер-Белорецк. Всего на трассах Башкирии появилось 37 новых экипажей автоинспекторов.

Севастьянов отметил, что основная задача этих экипажей – предупреждение об опасности на дорогах и оказание помощи участникам движения.