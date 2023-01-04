В Башкирии из-за непогоды на трассы направили новые экипажи ДПС

В Башкирии из-за непогоды на дороги направили 37 дополнительных экипажей ДПС.

С начала года в республике стоит снежная погода, которая усложняет жизнь как пешеходам, так и автомобилистам. По данным главного автоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, за первые три дня 2023 года на дорогах региона погибли четыре человека и более десяти получили травмы.

Из-за этого в ГИБДД Башкирии решили направить на дороги республики дополнительные экипажи ДПС. Они будут работать как на региональных, так и на федеральных трассах. Например, на дорогах Самара-Уфа-Челябинск и Уфа-Инзер-Белорецк. Всего на трассах Башкирии появилось 37 новых экипажей автоинспекторов.

Севастьянов отметил, что основная задача этих экипажей – предупреждение об опасности на дорогах и оказание помощи участникам движения.