В Башкирии открыли движение транспорта по трассе Уфа-Инзер-Белорецк

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии отменили ограничение движения грузового и пассажирского транспорта по трассе Уфа-Инзер-Белорецк.

Дорога Уфа-Инзер-Белорецк это одна из основных транспортных артерий, связывающих столицу и восток республики. Часть дороги проходит в горной местности, поэтому во время снегопадов там всегда фиксируется затруднения движения.

Вечером 3 января Управление дорожного хозяйства Башкирии ввело ограничение движения по трассе начиная с 67 по 205 километр трассы. Оно распространялось на такси, большегрузы и автобусы.

Утром 4 января ситуация на дороге улучшилась и ограничения по движению решили снять. Сейчас трасса работает в штатном режиме.