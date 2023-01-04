В Башкирии в ночном пожаре погибли три человека

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии при пожаре в деревне Ибракаево погибли три человека.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании в деревне Ибракаево, что в Стерлибашевском районе Башкирии, поступил диспетчеру в 2.28 по местному времени. На место немедленно направили технику и пожарных.

Сотрудники МЧС установили, что возгорание произошло в частном доме по улице Ленина. Во время пролива пожара они обнаружили останки трех человек – 82-летней женщины и мужчин 84 и 54 лет.

Сейчас эксперты устанавливают из-за чего мог начаться пожар и выясняют причины смерти трех человек. На место выехало руководство МЧС республики, а в селе провели комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций.