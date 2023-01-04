Госдума рассмотрит законы о домашних животных от Курултая Башкирии

Госдума рассмотрит три законодательные инициативы депутатов Курултая Башкирии о домашних животных.

Региональные законодательные органы регулярно отправляют в Госдуму различные инициативы, которые в будущем могут стать полноценными законами или их частями. Так, в 2022 году Курултай Башкирии отправил на рассмотрение федеральным депутатам законы о домашних животных и животном мире. В пакет входят три инициативы – об обязательной маркировке, стерилизации и о регулировании численности бывших домашних животных. Если с первыми двумя все вполне понятно, то третий подразумевает ликвидацию диких собак, которые представляют угрозу людям, особенно в сельской местности.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев объяснил, что, попадая в дикую среду, собаки «проявляют свои природные инстинкты, объединяются в стаи и становятся хищниками». Согласно статистике, только за октябрь 2021 года дикие собаки загрызли 10 овец и ранили еще 8 животных.