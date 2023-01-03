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НовостиАвто3 января 2023 16:46

В Башкирии из-за снегопада снова ограничили движение на трассе Уфа-Белорецк

На восточные районы республики вновь обрушилась метель
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк вновь введено ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Как пояснили в Минтрансе Башкирии, ограничения вводятся из-за неблагоприятных погодных условий.

Как ранее предупреждали в МЧС по Башкирии, на восточные районы республики вновь обрушился снегопад и начались метели. Из-за ухудшения видимости автобусы, маршрутки и большегрузы не будут ходить до 9:00 4 января в Архангельском и Белорецком районах на участке автодороги от села Архангельское (поворот на Красный Зилим) и до города Белорецка (с 67 по 205 километр трассы Уфа-Инзер-Белорецк).

В Минтрансе Башкирии отмечают, что время ограничения движения может быть изменено. Экстренные службы рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.