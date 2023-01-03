В Башкирии спасли рыбака, которому внезапно стало плохо на льду водохранилища

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Сегодня, 3 января, в диспетчерскую службу 112 поступил звонок от пожилого мужчины, который застрял прямо на льду Павловского водохранилища. Как сообщает госкомитет Башкирии по ЧС, 75-летний мужчина отправился на рыбалку в районе базы отдыха «Авиатор» и застрял.

Как выяснилось, рыбаку в какой-то момент стало плохо и самостоятельно добраться до базы отдыха он не смог. Спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС вовремя подоспели ему на помощь. Они не только доставили мужчину обратно на базу, но и помогли согреться, напоив горячим чаем.

К счастью, история завершилась благополучно – жизни рыбака ничто не угрожает.