Житель Башкирии, пострадавший при пожаре 1 января, скончался в больнице

Фото: МЧС по Башкирии

В первый день 2023 года в Бураевском районе Башкирии произошел пожар в частном доме. Сотрудники пожарной охраны спасли 61-летнего хозяина, но он скончался через несколько дней в больнице.

По данным МЧС по Башкирии, вечером 1 января 2023 года поступило сообщение о пожаре в одном из домов на улице Кирова в селе Бураево. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе пожарной охраны.

По прибытии было установлено, что горит кирпичный дом площадью 70 квадратных метров. Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в результате пожара огнем была повреждена спальная комната. Спасатели эвакуировали 61-летнего мужчину из опасной зоны, бригада медиков скорой помощи доставила его в Бураевскую ЦРБ.

Сегодня стало известно, что мужчина скончался. Причины пожара выясняют сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС России.