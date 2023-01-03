В Башкирии спасатели пришли на помощь семейной паре с двухлетним внуком, попавшим в снежный плен

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 3 января, в снежный плен в районе Сибая попали три человека, в том числе двухлетний ребенок. Им пришли на помощь спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС.

По данным ведомства, на дороге Магнитогорск-Ира в 7 километрах от Сибая автомобиль «Toyota Sprinter» застрял в снежном заносе. В салоне находилась пожилая семейная пара и их двухлетний внук. Они ехали из города Гай Оренбургской области в Магнитогорск. Внезапно на дороге перед ними встал застрявший большегруз. По словам водителя, он попытался объехать машину, но сам застрял.

Понимая, что самостоятельно выбраться из снежного плена им не удается, жители соседнего региона вызвали спасателей. Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС приняли вызов и отправили на помощь застрявшим автомобиль высокой проходимости.

-На оперативном автомобиле высокой проходимости спасатели доехали до пострадавших, напоили горячим чаем и помогли вызволить автомобиль из снежного плена, - рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.