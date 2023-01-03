Глава ГИБДД по Башкирии экстренно обратился к жителям республики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям региона из-за резкого ухудшения погодных условий. 3 января он опубликовал в своем телеграм-канале предупреждение с просьбой не выезжать за пределы населенных пунктов.

По словам главы ГИБДД по Башкирии, на юго-востоке региона наблюдается сильный снегопад. В некоторых районах республики вновь началась метель, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

-В связи с этим рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов. Если вы уже в пути, будьте внимательными, неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, - отметил Севастьянов.

Главный госавтоинспектор Башкирии подчеркнул, что сотрудники дорожной полиции несут службу в усиленном режиме и «ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения».

Ранее с предупреждением о резком ухудшении погоды в отдельных районах Башкирии выступили в пресс-службе регионального управления МЧС.