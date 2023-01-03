Гульназ Асаева похвасталась новогодним подарком от мужа

Фото: vk.com/villikzn

Муж певицы национальной эстрады Гульназ Асаевой поделился в своих соцсетях видео, где она распаковывает свой новогодний подарок. Вильдан Шамсутдинов выложил ролик в своем официальном сообществе. Менее чем за сутки он набрал чуть больше тысяч просмотров.

На видео Гульназ Асаева распаковывает новогодний подарок. Пара эстрадных артистов пришла вместе с маленькой дочкой в магазин техники, где Вильдан купил супруге новенький мобильный телефон Apple iPhone 14 Pro Max. Видео было записано, скорее всего, еще до Нового года.

- С наступающим, - сказал супруге Вильдан Шамсутдинов.

Гульназ с удовольствием распаковала дорогой подарок на камеру и поблагодарила супруга.