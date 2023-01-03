В Уфе на празднование Рождества Христова перекроют несколько улиц

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В Уфе во время Рождественского сочельника перекроют несколько улиц около самых популярных в городе православных храмов, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным городских властей, в день празднования Рождества Христова, с 19:00 6 января и до 8:00 7 января будут закрыты некоторые улицы. Перекрытие движения коснется участка улицы Маяковского от Архитектурной до Калинина, улицы Бехтерева от Менделеева 1/1.

Также в сочельник перекроют местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего эту улицу с улицей Юрия Гагарина. Улицу Кирова перекроют от пересечения с Айской до пересечения с Ветошникова.

Перекроют улицы Амурскую и Крестьянскую вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.