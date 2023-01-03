На Башкирию снова надвигается снегопад и метель

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером, 3 января, на некоторые районы Башкирии вновь обрушится снегопад и метель. О неблагоприятных погодных условиях сообщает региональное управление МЧС.

Согласно прогнозу погоды, с 20:00 3 января и до 20:00 4 января 2023 года в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днем 4 января в отдельных районах прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы и снежный накат. Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем местами ветер будет достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит -7, -12 , при прояснениях похолодает до -17 . Днем 4 января до -3, -8 . На отдельных участках дорог снежный накат, заносы и видимость до 1-2 километров.

В Уфе в это же время прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью пойдет небольшой снег, днем он усилится. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8,-10 °С, днем -5,-7 °С.