В Башкирии при столкновении на трассе трех машин погиб 48-летний местный житель

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня, 3 января, на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошла жуткая авария, в которой погиб 48-летний водитель «Нивы Шевроле». По данным ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на 29 километре автодороги, в Кармаскалинском районе республики.

По предварительной версии, на трассе столкнулись три автомобиля: легковушки «Нива Шевроле» и «Рено Флюенс» и большегруз «Скания». От удара «Нива» превратилась в груду металлолома, а водитель скончался на месте.

На данный момент на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, написал в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.