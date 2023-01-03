В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 367 пациентов

Фото: Рустем Ахунов

В Башкирии за сутки зарегистрировано 367 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный Минздрав.

По данным министерства здравоохранения республики, всего за все время пандемии COVID-19 в регионе было выявлено 344 569 случаев ковида. За сутки коронавирус подтвердился еще у 367 пациентов. На 3 января 2023 года в стационарах находятся 134 человека, из них 12 в тяжелом состоянии, а два пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 391 человек, а всего переболели ковидом в республике 336 712. Новых случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано.

По данным Минздрава Башкирии всего от коронавируса скончались 5958 человек.