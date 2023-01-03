Хабиров представил программу новогодних мероприятий в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своих соцсетях ссылку с календарем новогодних праздничных мероприятий.

Как пояснил глава республики, в каждом районе были подготовлена своя программа для жителей.

- Утренники для детей, спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, игры, спортивные состязания. Все мероприятия мы объединили в Новогодний календарь, - написал в своих соцсетях Хабиров.

Список всех мероприятий по городам и районам Башкирии можно найти на сайте министерства культуры республики по ссылке.

- Желаю провести эти каникулы увлекательно и с пользой, - подытожил Хабиров.