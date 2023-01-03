Хабиров представил программу новогодних мероприятий в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своих соцсетях ссылку с календарем новогодних праздничных мероприятий.
Как пояснил глава республики, в каждом районе были подготовлена своя программа для жителей.
- Утренники для детей, спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, игры, спортивные состязания. Все мероприятия мы объединили в Новогодний календарь, - написал в своих соцсетях Хабиров.
Список всех мероприятий по городам и районам Башкирии можно найти на сайте министерства культуры республики по ссылке.
- Желаю провести эти каникулы увлекательно и с пользой, - подытожил Хабиров.