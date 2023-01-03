Следком по Башкирии просит передать им расследование ДТП, с погибшим и двумя пострадавшими

Фото: пресс-служба прокуратуры РБ

Поздно вечером, 1 января 2023 года в селе Иглино произошла авария, в результате которой погиб 18-летний молодой человек и пострадали еще два человека, 18-летний парень и 17-летняя девушка.

По предварительным данным около 23:00 18-летний житель Иглинского района, не имеющий водительских прав, за рулем «Лада Гранта» совершил наезд на группу молодых людей на улице Ленина. По данным ГИБДД по Башкирии, он не справился с управлением и допустил занос автомобиля. В итоге, легковушка влетела в троих пешеходов, идущих по обочине. Двоих пострадавших срочно доставили в больницу с травмами различной степени.

Следком по Башкирии обратился к прокурору района с ходатайством о передаче материалов дела по факту ДТП следователям Иглинского межрайонного следственного отдела. Прокуратура республики также проводит собственную проверку по уголовному делу.