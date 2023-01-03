В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 25-летнего Роберта Акьюлова

Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan

Родные и близкие 25-летнего жителя Кумертау Роберта Акьюлова бьют тревогу: парень перестал выходить на связь еще 29 декабря прошлого года. С того дня его местонахождение неизвестно. Сейчас поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Всех, кто мог видеть Роберта Акьюлова или знает о его местонахождении, просьба позвонить в полицию по номеру 112 или связаться с волонтерами «Лиза Алерт» по номеру: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

В день пропажи Роберт Акьюлов был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы и черную шапку, с собой был черный рюкзак.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.