Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 3 января, в Башкирии начали действовать ограничения на продажу алкоголя. В магазинах могут отпускать спиртное только с 10:00 до 17:00.

Как сообщалось ранее, начиная с 3 января и до 5 января включительно, спиртные напитки по всей республике будут продаваться с ограничением по времени. В магазинах алкоголь можно будет купить в эти дни только с 10:00 и до 17:00. С 7 января алкогольная продукция будет отпускаться как обычно – с 8:00 и до 23:00.

Ограничения не коснутся баров и ресторанов – там по-прежнему можно заказать спиртные напитки от открытия и до закрытия заведения. Введенные властями ограничения на продажу алкоголя впервые были введены несколько лет назад и за последние два года были несколько ослаблены. Ранее по республиканскому закону 3 января была полностью запрещена продажа спиртных напитков по всей Башкирии.