В Башкирии после лобового столкновения двух иномарок на трассе пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД по РБ

Днем 2 января в Буздякском районе Башкирии на трассе М5 «Урал» произошла авария, в результате которой в больнице оказались четыре человека.

По данным ГИБДД по Башкирии лоб в лоб столкнулись «Хейндай Акцент», которым управлял 22-летний уфимец и «Рено Дастер», за рулем которого находился 48-летний местный житель. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажиры «Хендай» - 40-летняя женщина и 14-летний подросток.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, всех четверых пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Авария произошла в условиях сильного снегопада. Причины и обстоятельства ДТП расследуют сотрудники дорожной полиции.