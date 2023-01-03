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НовостиПроисшествия3 января 2023 6:24

В Башкирии после лобового столкновения двух иномарок на трассе пострадали четыре человека

ДТП произошло на трассе М5 во время сильного снегопада
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Днем 2 января в Буздякском районе Башкирии на трассе М5 «Урал» произошла авария, в результате которой в больнице оказались четыре человека.

По данным ГИБДД по Башкирии лоб в лоб столкнулись «Хейндай Акцент», которым управлял 22-летний уфимец и «Рено Дастер», за рулем которого находился 48-летний местный житель. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажиры «Хендай» - 40-летняя женщина и 14-летний подросток.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, всех четверых пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Авария произошла в условиях сильного снегопада. Причины и обстоятельства ДТП расследуют сотрудники дорожной полиции.