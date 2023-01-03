В Башкирии сняты все ограничения движения на трассах

Фото: МЧС по РБ

Введенные в ночь на 3 января в Башкирии ограничения движения транспорта полностью сняты, сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, из-за снегопада и метели с 23:00 часов 2 января власти ввели ограничение движения для автобусов, такси и грузовиков на 138-киломтеровом участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Предполагалось, что ограничения могут продлить, если непогода продолжится. Об этом заявлял главный госавтоинспектор по Башкирии Владимир Севастьянов.

Сегодня в пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что все ограничения движения полностью сняты. Ранее из-за снегопада власти ограничивали движение и по федеральной трассе М5 и на трассе Уфа – Оренбург.

Очисткой снега в городах и районах по всей республики сейчас занимаются коммунальные службы, которые работают в усиленном режиме.