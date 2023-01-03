В Башкирии спасли двоих туристов, заблудившихся в горах

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В минувший понедельник, 2 января, в Белорецком районе Башкирии пропали двое туристов. В службу спасения поступило сообщение, что два человека ушли в поход на Инзерские зубчатки и перестали выходить на связь.

Как сообщает госкомитет Башкирии по ЧС, к счастью, спасателям удалось обнаружить туристов. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как отметили в ГК ЧС, походы в горах в зимнее время связаны с повышенной опасностью.

- Это низкие температуры, сильные ветры, резкая смена погоды, глубокий снежный покров, короткий световой день, пересечение по льду водных пространств, трудности организации горячего питания в полевых условиях, - отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели рекомендуют всем туристам соблюдать правила безопасности и обязательно регистрировать свой маршрут движения в соответствующих службах.