Когда в Башкирии прекратятся снегопады и метели

В ближайшие три дня в Башкирии продолжатся снегопады, в отдельных района пройдет метель.

По данным Башгидрометцентра, сегодня днем, 3 января, в республике прогнозируется небольшой снег, снежные заносы и снежный накат и гололедица на дорогах. Ветер западный, северо-западный умеренный, на юге порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов Цельсия.

4 и 5 января характер погоды существенно не изменится. В среду, 4 января, также прогнозируется небольшой снег, в некоторых районах метель, ветер южный и юго-западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит -5, -10 , при прояснениях похолодает до -15 , а днем снова потеплеет до -3, -8 градусов Цельсия.

5 января снегопады продолжатся. По данным Башгидрометцентра небольшой снег, ночью местами до умеренного пройдет по всей республике. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью упадет до -14, -19 , на юге республики до -8, -13 , днем по республике -8, -13 , к вечеру похолодает до 14, -19 .

По данным сервиса Gismeteo, снегопады в Башкирии продержатся до конца новогодних каникул – каждый день снег будет идти до 8 января. Лишь последние два выходных дня стихия успокоится.

В Башгидрометцентре сообщают, что уровень осадков в республике в январе 2023 года будет выше нормы.