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НовостиПроисшествия3 января 2023 4:14

В Уфе за сутки произошло 60 аварий, задержано 9 нетрезвых водителей

Итоги рейдов озвучили в Отделе ГИБДД по башкирской столице
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Уфе произошло 60 дорожных аварий, сообщает городской Отдел ГИБДД. В результате ДТП в одной аварии пострадал один человек, в остальных случаях обошлось механическими повреждениями транспорта.

По данным дорожной полиции всего с 2 по 3 января сотрудники Госавтоинспекции пресекли 325 нарушений ПДД. Из них 118 касались использования ремней безопасности, 17 случаев не выполнения требований дорожных знаков и разметки и 27 пешеходов привлекли к ответственности за нарушения ПДД.

По итогам рейдов ГИБДД, в Уфе за сутки задержали 9 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.