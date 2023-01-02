На трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии в ночь на 3 января ограничили движение

В Башкирии на 138-километровом участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк в 23:00 2 января ограничили движение автобусов, такси и грузовиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии на 138-километровом участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк в 23:00 2 января ограничили движение автобусов, такси и грузовиков. Это связано с ухудшением видимости и возникновением заносов на фоне снегопада с метелью. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Как уточнил глава ведомства, ограничение было введено на отрезке между 67 и 205 километром автодороги. Ориентировочно оно будет действовать до 8:00 3 января.

– Время окончание ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий, – отметил Севастьянов.

Он призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Напомним, сегодня, 2 января, дорожные службы уже ограничивали движение на трассах Башкирии из-за непогоды.