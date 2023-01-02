Следственный комитет Башкирии сделал новогодний подарок 5-летней девочке

фото: СК РБ

Первый зам руководителя Следственного комитета Башкирии Евгений Лагацкий подарил куклу 5-летней Камиле из Стерлитамакского района в рамках всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом 2 января сообщила пресс-служба ведомства.

– Камила очень хотела куклу и преддверии Нового года получила заветный подарок, – передали в СК РБ. – Поздравляем Камилу и ее родителей с Новым годом, желаем побольше радостных моментов в жизни, крепкого здоровья и новых позитивных впечатлений и открытий в 2023 году!

Напомним, в конце декабря глава Роспотребнадзора России Анна Попова подарила девочке из Башкирии умную колонку.