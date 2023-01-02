Дворник прочел романтический стих собственного сочинения на фоне заснеженной Уфы

Кадр видео // Эльвира Сафина

В Уфе, которую 2 января замело сильнейшим снегопадом, дворник во время работы прочел стихотворение собственного сочинения местным жителям. Видео выступления мужчины на остановке у торгового центра «Планета» в своих соцсетях опубликовала горожанка Эльвира Сафина.

Судя по тексту, дворник посвятил стих женщине, которая его бросила, когда он «стал скучен». Из-за расставания мужчина «не мог ночами спать спокойно», «думал, гадал» и надеялся, что возлюбленная вновь к нему вернется. «Это мой первый стих», добавил он после прочтения и поклонился перед немногочисленными слушателями.

Напомним, про другого дворника из Уфы – Юрия Ветлугина – сейчас снимают кино. Он прославился благодаря фотосессии, сделанной в стиле GQ. Премьера фильма назначена на апрель текущего года.