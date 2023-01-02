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НовостиОбщество2 января 2023 15:19

Метель и снегопад в Башкирии сохранятся 3 января

В республике поднимется ветер с порывами до 22 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Снегопад с метелью, обрушившийся сегодня на Башкирию, сохранится и завтра, 3 января

Снегопад с метелью, обрушившийся сегодня на Башкирию, сохранится и завтра, 3 января

Фото: Олег УКЛАДОВ

Снегопад с метелью, обрушившийся сегодня на Башкирию, сохранится и завтра, 3 января. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра и предупреждении местного МЧС.

Согласно данным синоптиков, ночью на всей территории республики продолжит идти снег (на юго-востоке сильный). Метель, снежные заносы и накат ожидаются не массово, а в отдельных районах. На некоторых участках ухудшится видимость в снеге до 500 и менее метров.

Ветер будет дуть с запада. Его порывы в южной части региона достигнут 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -4,-9°, днем потеплеет до -2,-7°.

В последующие после 3 января дни интенсивность осадков будет сокращаться, а температура начнет понижаться.