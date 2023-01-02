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НовостиОбщество2 января 2023 15:03

В Уфе 3 января из-за парада конно-санных экипажей перекроют Набережную реки Белой

Ограничение будет действовать с 10:00 до 19:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Во вторник, 3 января, в Уфе из-за организации и проведения парада конно-санных экипажей на девять часов перекроют движение по Набережной реки Белой

Во вторник, 3 января, в Уфе из-за организации и проведения парада конно-санных экипажей на девять часов перекроют движение по Набережной реки Белой

Во вторник, 3 января, в Уфе из-за организации и проведения парада конно-санных экипажей на девять часов перекроют движение по Набережной реки Белой. Речь идет об участке между домом №232 и пересечением с улицей Генерал-губернатора Перовского. Ограничение будет действовать с 10:00 до 19:00. Об этом предупредила городская администрация.

Мэрия попросила жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что парад конно-санных экипажей на Набережной начнется в 13:00. За два часа до этого там же стартует лыжно-лучный биатлон.