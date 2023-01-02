В Башкирии два ребенка упали с ледяных горок в первый день 2023 года

В Башкирии 1 января 2023 года два ребенка упали с ледяных горок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии 1 января 2023 года два ребенка упали с ледяных горок. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– В одном случае 9-летняя девочка упала с горки в Нефтекамске, в другом – в Салавате с горки упал 8-летний мальчик, – передали в экстренном ведомстве

Там добавили, что детям была оказана своевременная медицинская помощь.

В Госкомитете республики по ЧС попросили жителей не идти на переполненные людьми горки с крутыми скатами и трамплинами, а также не отпускать ребенка кататься без присмотра взрослых. Ведомство призвало родителей помнить, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые.