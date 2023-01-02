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НовостиОбщество2 января 2023 12:05

3 января ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Рейды направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и выявление пьяных водителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Вечером 3 января в Уфе ГИБДД проведет массовые проверки водителей

Вечером 3 января в Уфе ГИБДД проведет массовые проверки водителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 3 января ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и выявление пьяных водителей. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.

В городской Госавтоинспекции отметили, что под проверки попадут и автобусы. В рейдах по общественному транспорту задействуют сотрудников подразделений технического контроля. Они будут пресекать нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров. Особое внимание инспекторы обратят на состояние автобусов, прохождение водителями предрейсовых медосмотров и соблюдение ими режима труда и отдыха.