Вечером 3 января в Уфе ГИБДД проведет массовые проверки водителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 3 января ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и выявление пьяных водителей. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.

В городской Госавтоинспекции отметили, что под проверки попадут и автобусы. В рейдах по общественному транспорту задействуют сотрудников подразделений технического контроля. Они будут пресекать нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров. Особое внимание инспекторы обратят на состояние автобусов, прохождение водителями предрейсовых медосмотров и соблюдение ими режима труда и отдыха.