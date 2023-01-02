В Башкирии за 2022 год более 500 мужчин ушли в декрет

В Башкирии в течение 2022 года 40,6 тыс. женщин и 531 мужчина ушли в декретный отпуск Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии в течение 2022 года 40,6 тыс. женщин и 531 мужчина ушли в декретный отпуск (в 2021 их было 42,5 тыс. и 538 соответственно). Об этом со ссылкой на региональное отделение Фонда социального страхования сообщил «РБК-Уфа».

За год родителям в декрете выплатили пособия на 3,53 млрд рублей (более 67,6 млн – мужчинам). К концу 2022 года ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет в республике получали 23,7 тыс. женщин и 297 мужчин.