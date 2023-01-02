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НовостиПроисшествия2 января 2023 8:54

В Уфе засняли неизвестных, которые катались на тюбинге по проспекту Салавата Юлаева

Видео с любителями экстремальных поездок попало в соцсети
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com

фото: vk.com

В Уфе водитель на видео заснял двоих неизвестных, которые катались по проспекту Салавата Юлаева на привязанном к машине тюбинге. Запись попала в соцсети вечером 1 января.

На кадрах видно, что любители экстремальных поездок катятся вслед за черной Lada Priora по крайней правой полосе. Опасное развлечение происходило в темное время суток, когда движение на проспекте не было интенсивным. Тем не менее поступок молодых людей нарушает правила дорожного движения и создает угрозу для жизни и здоровья.

– Смотрите, что творят, а, – говорит мужчина за кадром. – Вот дают ребята. Нашли где кататься: в сугроб сейчас врежутся и опрокинутся.

Напомним, ранее в Башкирии оштрафовали жителя, который отжимался на проезжей части и катался на крыше авто.