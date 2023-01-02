Парламент Башкирии перечислил местные законы, которые вступают в силу в январе 2023 года

Парламент Башкирии перечислил региональные законы, которые вступают в силу в январе 2023 года

Парламент Башкирии перечислил региональные законы, которые вступают в силу в январе 2023 года. Их суть разъяснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Один из самых значимых законов – о бюджете республики. В 2023 году доходы казны запланированы в размере 267,3 млрд рублей, расходы – 285,1 млрд. Все траты социального характера будут профинансированы в полном объеме.

В январе также начнет действовать норма, регламентирующая основы работы нового госоргана – Конституционного совета Башкирии. Он возьмет на себя часть функций упраздненного Конституционного суда, будет проверять законопроекты на соответствие конституции республики и сам сможет выдвигать инициативы.

Также в регионе вступит в силу закон об использовании копий Знамени Победы. 9 мая их будут вывешивать на зданиях органов власти и местного самоуправления. Такое решение, по словам Толкачева, направлено «на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма».