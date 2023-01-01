В Уфе ГИББД подарила 6-летнему мальчику полицейскую машину

Фото: vk.com/ostapchuk_eduard

В Уфе ГИББД подарила шестилетнему мальчику полицейскую машину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Ребенок является воспитанником Центра содействия семейному воспитанию имени Шагита Худайбердина. Он написал на самолетике желание и отпустил его в открытое окно. Записка попала инспекторам, и совместно с депутатом Горсовета Уфы Эдуардом Остапчуком они решили мечту мальчугана.

Воспитанник Центра содействия загадал полицейскую машину, и ее ему подарил Госавтоинспектор и вместе с Снегурочкой с Дедом Морозом.

– Очень важно, в эти дни, создать у детей праздничное настроение. Ведь нет ничего приятнее радости и улыбок детей, – написал в своей публикации Владимир Севастьянов.