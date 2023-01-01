Глава Минздрава Башкирии по указу Хабирова вышел на работу 1 января

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

Глава Минздрава Айрат Рахматуллин по поручению Радия Хабирова вышел на работу 1 января. Об этом руководитель ведомства рассказал в своем телеграм-канале.

Министр выехал в Бирский медицинский округ, где проверил, как организована работа детской и взрослой поликлиник в период праздников. По словам Рахматуллина, медики начали прием в 08:00. Он поинтересовался у пациентов, не возникло ли у них сложностей при записи на прием.

– После проверил электронную очередь. Расписание на эти дни свободно. Терапевты, педиатры и узкие специалисты ждут вас на прием. Также напоминаю, что с завтрашнего дня возобновляем диспансеризацию, – написала в своей публикации Айрат Рахматуллин.

Напомним, на последнем в 2022 году оперативном правительственном совещании глава Башкирии Радий Хабиров поручил главе регионального Минздрава лично проверить доступности первичной медицинской помощи людям в период новогодних праздников.